خلال 14 يوم.. الداخلية تستهدف البؤر الإجرامية وتضبط 20 تشكيلاً عصابياً بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية عدة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة مديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملات خلال أيوعين عن استهداف البؤر الإجرامية بمناطق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية وأسفرت عن ضبط 1443 متهماً شديد الخطورة،

16 قطعة سلاح ناري ، 8 طلقات مختلفة الأعيرة ، 7 قطع سلاح أبيض).

كما تم ضبط 27 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 4,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 2,570 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 806 جرام لمخدر الهيروين، 384 قرص مخدر.

ونجحت الأجهزة المختصة في تنفيذ 7639 حكم قضائي متنوع، تأمين تنفيذ 58 قرار إزالة، ضبط 1558 قضية متنوعة أخرى.

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وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 801 قطعة سلاح ناري، عبارة عن ( 1 رشاش – 70 بندقية آلية – 213 بندقية "غير مششخنة" – 60 طبنجة – 457 فرد محلي الصنع – 1738 طلقة مختلفة الأعيرة – 3054 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضُبط بداخلها ( طبنجة - أدوات وأجزاء التصنيع).

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 738179 حكم قضائي، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (28) تشكيلاً عصابياً ضموا (113) متهماً، ارتكبوا 141 حادث سرقة متنوع، 240 قضية أحداث، ضبط 19770 قضية مرافق عامة، ضبط 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض 112 جريمة (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة) وضبط مُرتكبيها بإجمالي 174 متهماً.

وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1313 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1434) متهم وبحوزتهم (142,419 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 438,838 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، 3,894 كيلو جرام من مخدر الأفيون، 20,703 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 210 جرام فودو، 17,505 كيلو جرام إستروكس، 71035 قرص مخدر مختلف الأنواع

حُررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.