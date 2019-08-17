"الجنايات" تُبرأ 3 أشخاص في قضية "التراس أهلاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، ببراءة 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوي". عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وسامي زين الدين. ووجهت للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

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