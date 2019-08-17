قروض بنكية و "موبايل أبلكيشن".. ننشر ضوابط تنفيذ مشروع "دراجة لكل طالب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أن مشروع الدراجة الجامعية يعد أحد المشروعات التي أعدها الاتحاد لتنفيذ رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبار الرياضة أحد ركائز بناء الشباب الجامعي من الناحية البدنية والصحية والنفسية، معلنًا أنه تقرر عقد اجتماع الأسبوع القادم مع رؤساء اللجان التي شكلتها الجامعات لدراسة ضوابط تنفيذ المشروع، وذلك في إطار السعي لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات عليه.

وينشر "الخليج 365" الضوابد التنفيذية لمشروع الدراجات الجامعية لطلاب الجامعات على النحو التالي:

- حرية اختيار الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين اقتناء الدراجة وفق الحاجة والاهتمام، حيث تعد المشاركة في المشروع لجميع الفئات اختيارية وليست إجبارية.

- يبدأ تطبيق المشروع داخل الجامعات كمرحلة أولى، ويرتبط بدء التنفيذ باستكمال استعدادات الجامعات لتطبيق المشروع وتوفير الخدمات اللوجستية من مواقف وممرات ومسارات داخل الجامعات، وكذلك تجهيز مراكز الصيانة وآلياتها داخل الحرم الجامعي.

Advertisements

- تنفيذ المشروع خارج الحرم الجامعي سيكون في مراحل لاحقة بجامعات تقع في مدن تسمح بإمكانية الممارسة خارج الجامعة مثل جامعات أسوان، وجنوب الوادي، وقناة السويس، والسويس، والعريش، ومرسي مطروح، والوادي الجديد، وذلك بعد التنسيق الكامل مع المحافظين وكافة الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان توافر كافة اعتبارات الآمان المطلوبة.

- تيسير تنظيم عمليات الاستخدام من خلال تطبيق خاص على التليفون المحمول (Mobil Application) وتم الانتهاء من تصميمه لمتابعة الاستخدام بصفة مستمرة.

- من المقرر اعتماد تنفيذ المشروع بالجامعات على دراجة مصرية الصنع ستكون متاحة بالسوق المصري خلال فترة وجيزه قادمة بسعر مناسب يشجع الطلاب على استخدامها.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الاتحاد اجتماعًا آخر خلال الأسبوع القادم مع بعض البنوك الوطنية لدراسة سبل مشاركتها في تمويل المشروع، لتوفير التمويل اللازم للشراء من خلال قروض ميسرة للراغبين تسدد على آجال طويلة وقليلة الفائدة، وكذلك الدخول كراعي رسمي للمشروع وضخ التمويل اللازم لشراء عدد كبير من الدراجات وتوزيعها علي الطلاب في صورة مكافآت وحوافز للتميز والإبداع في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي.