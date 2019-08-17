ننشر السيرة الذاتية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الفريق أسامة ربيع، رئيسًا لهيئة قناة السويس، خلفًا للفريق مهاب مميش.

ولد الفريق أسامة ربيع، عام 1955، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1977، وترقى في المناصب داخل القوات البحرية، إذ شغل عددًا من الوظائف الرئيسية أهمها، قائد كاسحة ألغام بمجموعة الكاسحات، ورئيس أركان لواء مكافحة الألغام وقائد جناح الفنون البحرية بالكلية البحرية، وتولى قيادة لواء مكافحة الألغام.

وتولى الفريق أسامة ربيع منصب قائد القوات البحرية فى أبريل 2015، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق خلال العام نفسه، وحصل الفريق أسامة على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة العسكرية من الطبقة الثانية، وميدالية المشاركة في ثورة يناير وميدالية 30 يونيو، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، في ديسمبر 2016.​