غضب ووعيد وتوجيهات.. 33 رسالة من السيسي للجيش والمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المرحلة الثانية من مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في الساحل الشمالي، بقدرة 1300 صوبة زراعية بما يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الافتتاح الكثير من الرسائل للشعب المصري ويرصدها الخليج 365 على النحو التالي:

- دخلنا في موضوع البذور لما وجدنا زيادة أسعار البطاطس بشكل مبالغ فيه، الناس بتقول طيب مبتعملوش حملات ليه لضبط الأسواق، المواضيع على مستوى الدول لازم يبقى في مسارات أخرى تحقق الكلام ده.

- نهدف لضبط آليات السوق من خلال مسارات جديدة أو غير تقليدية.

- في مزرعة بني سويف والمنيا، من 4 شهور اتعمل نقل آلاف المعدات في يوم واحد في الـ62 ألف فدان.

- إننا ندي الناس فلوس مش كفاية لازم نخلق فرص عمل ليهم.

- محدش هيعمل مشروع زي ده إلا لو تصدينا ليه كدولة، بنسوي أرض صعبة جدًا.

- اللواء إيهاب "رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" بيقولي أساوي الفدان بـ250 ألف جنيه، مش هدفع، والله ما أنا دافع، ليه الرقم ده.

- أنا بفهم المصريين بنتكلم في الـ62 ألف فدان دول فوق الـ80 مليار جنيه.

- مشروعات بني سويف والمنيا توفر من 250 إلى 300 ألف فرصة عمل مباشرة لو قلت متوسط مرتبات الناس 3000 جنيه بتتكلم على 75 مليون جنيه في الشهر يبقى السنة 900 مليون جنيه والـ10 سنوات 9 مليار جنيه في 10 سنوات وحولت حياة أسر من ظروف صعبة إلى ظروف أفضل.

- نتصدى لمشكلات مفيش رجل أعمال يرضى أو يقدر يضخ الأموال دي في المناطق دي.

- المشروع ده مهم جدًا وياريت نطلع الإعلام الخارجي على هذا المشروع، ليرى رؤية مصر في تنفيذ المشروعات الضخمة.

- إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على إننا نعمل توازن، وإلا هندخل في سجال وده مش مناسب.

- عايزين كلنا نتحرك مع بعض والكل يكون مبسوط المستهلك ياخد بسعر مناسب، واللي شغال في الصناعة يكسب هو كمان.

- الأسواق اللي هندخل فيها هحضر افتتاحها خلال 3 أشهر وعاوز المبردات والتلاجات زي الكتاب ما بيقول، ولازم تنسيق مع القائمين عليها.

- والله العظيم أنا ما أسيب لابني جنيه علشان ده حرام.

- فيه ناس بتروح تعمل حج وعمرة بمال مش بتاعها.

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- مينفعش تبقى الدولة رخوة ومفيش سيطرة، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، وأي حد عايز ياخد أي حاجة ياخدها، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه؟

- تدخل الدولة بمشروع الصوب الزراعية هدفه ضبط آليات السوق بزيادة حجم المعروض.

- عندما تم التدخل في قضية اللحوم، جاء أيضًا لضبط الأسعار، وكانت أسعارها ارتفعت خلال السنوات الماضية بسبب إن زيادة الطلب وحجم المعروض كان قليلًا، وعندما تم التدخل تم تثبيت الأسعار، وهو ما أثر على ربحية المزارعين.

- لابد من مراعاة صغار المزارعين حتى لا يتوقفون عن الإنتاج ما يتسبب في مشكلة.

- موضوع تقنين الأراضي المستردة من كينج مريوط متتعملش إلا لما تتعرض عليا؛ لأن هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، والناس اللي ليها تواجد هناك الموضوع يتعرض عليا ويتعمل المحور الموازي لـ26 يوليو ومحور أم زغيوي، ويقطع الحد الخلفي للتعدي على كينج مريوط.

- الأراضي اللي اتاخدت وهنقبل يتم تقنينها الفلوس هاخدها كاش، واللي معهوش ميلزموش، هاخد الفلوس كاش مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وتستفيد منه وأنت واخد أرض متعدي عليها الكلام ده في مصر انتهى.

- والله مفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لحد، الأراضي اللي بيتم التعدي عليها.

- أنا مش ضد حد لا والله أن ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، كل الناس أهلي وحبايبي وإخواتي.

- الناس بتعمل في الدولة اللي هي عايزاه وده لا يليق بينا، تاخد ليه حاجة مش بتاعتك وأنا أسيبك تاخدها ليه، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه؟.

- في مشكلتين في محور المحمودية الجديد، المسجد اللي هوا مقام، بقول لكل اللي بيسمعني المسجد ده بالمقام الكريم اللي على دماغي يعيق الحركة في المحور والكوبري اللي لازم يعدي على المنطقة دي، يا جماعة ياللي بتسمعونا ما أسهل علينا نقول للجيش ومدير الأمن في إسكندرية خشوا خلصوا المشروع.

- النبي محمد ميرضاش بكده إن يتوقف الطريق والكوبري علشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد ونعمل طبق الأصل أو أحسن، زي المسجد ده، أرجو نشوف حل خلال اليومين أو التلاتة اللي جايين، الداخلية والقوات المسلحة مسؤولة إن الموضوع ده يخلص في الفترة دي، الكلام ده كلام مش مظبوط.

- بقول على الهواء محدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس وإلا متبقاش دولة تبقى أي حاجة تانية.

- المساجد والكنائس لا تبنى على أرض حرام ولازم الدولة توافق عليها، أنت بتعمل حاجة غلط وده من منظور ديني.

- هنيجي نفتتح سوق الخضر ده امتى "موجهًا حديثه لمحافظ الإسكندرية" تدرس إيه، أنت لسه هتدرس؟!.

- أنتَ "رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية" بتقبض كام؟.

- يتم تجهيز أول 5 آلاف فدان لتنفيذ الصوب الزراعية في بني سويف والمنيا، هيكون هناك مصانع بتستفيد من منتجات هذه الصوب.

- لما بنفتح مشروع جديد بيكون في العلن، مش بنخبي حاجة، لكن اللى بيتآمر بهدف التدمير بيبقى في الخفاء، ولا يوجد أي بلد ممكن يتقدم بالتدمير والتخريب، فهذا ضد كل السنن الدينية، لكن البلاد بتتقدم بالبناء والتعمير.

- فكرة الإرهابيين مبنية على استنزاف قدرات الدول في صراع لا ينتهي في صالح من صنع هذا الصراع، لكن إحنا عايزين نبني ونعيش والناس تعيش معانا.