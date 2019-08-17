"الزراعة": لن نسمح بدخول شحنات زراعية تضر بصحة المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحجر الزراعي يقوم بفحص كافة الشحنات الزراعيه الوارده إلي الموانئ المصريه طبقًا للتشريعات والقواعد الحجرية المصرية والتي تتفق مع الاتفاقيات والقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.

وأضاف وزير الزراعة في بيان اليوم السبت، أن الحجر الزراعي يتعامل مع الشحنات بسياسة التعامل الأمين، أي أنه يتعامل مع الشحنة بطريقة حيادية ومجردة تمامًا وبمنتهي الشفافية، فلا يعرف الحجر الزراعي دوله كبيرة أو صغيره، كما لا يعرف مستورد كبير أو صغير، فهذه التصنيفات ليست في قاموس مصطلحات الحجر الزراعي، وإنما يعرف مستورد أو مصدر ملتزم وآخر غير ملتزم.

وفي سبيل ذلك يقوم الحجر الزراعي بدوره في الحفاظ علي البيئه الزراعية المصرية، من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية ومن خلال آليات تحكمها الشفافيه المطلقة.

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من ناحيته أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشحنات الزراعية بمنتهي الشفافية والحيادية التامة.

ونوه رئيس الحجر الزراعي، إلى إخطار أي دولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي، يتم إعداده طبقًا للمعايير الدولية وإرسالة إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الوارده منها وهذا إجراء يتم يوميا مع كل الدول صغيرة كانت أو كبيرة.

وأضاف "العطار"، أن الحجر الزراعي المصري هو الدرع الواقي لحماية الثروه الزراعية المصرية ولا يدخر أي جهد من أجل القيام بدوره المكلف به طبقا للدستور والقانون.