مصر | خلال أسبوعين.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوعين.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (1443 متهم) وبحوزتهم:
8 قطع أسلحة نارية (8 فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة، 7 قطع سلاح أبيض).
27قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4،200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 2،570 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 806 جرام لمخدر الهيروين – 384 قرص مخدر).
تنفيذ (7639) حكم قضائى متنوع.
تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة.
ضبط (1558) قضية متنوعة أخرى.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (801) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( 1 رشاش – 70 بندقية آلية – 213 بندقية "غير مششخنة" – 60 طبنجة – 457 فرد محلى الصنع – 1738 طلقة مختلفة الأعيرة – 3054 قطعة سلاح أبيض.
ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضُبط بداخلها ( طبنجة - أدوات وأجزاء التصنيع).
فى مجال تنفيذ الأحكام
تم تنفيذ (738179) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-
(2351) حكم جناية.
(258857) حكم حبس.
(378767) حكم غرامة.
(98204) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة
ضبط (28) تشكيلًا عصابيًا ضموا (113) متهمًا، إرتكبوا (141) حادث سرقة متنوع.
ضبط (240) قضية أحداث.
ضبط (19770) قضية مرافق عامة.
ضبط (9) سيارات مُبلغ بسرقتها.
كشف غموض (112) جريمة (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة).
تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (174) متهمًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.