مصر | خلال أسبوعين.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوعين.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوعين عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (1443 متهم) وبحوزتهم:



8 قطع أسلحة نارية (8 فرد محلى - 8 طلقات مختلفة الأعيرة، 7 قطع سلاح أبيض).

27قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (4،200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 2،570 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 806 جرام لمخدر الهيروين – 384 قرص مخدر).

تنفيذ (7639) حكم قضائى متنوع.

تأمين تنفيذ (58) قرار إزالة.

ضبط (1558) قضية متنوعة أخرى.

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فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (801) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن ( 1 رشاش – 70 بندقية آلية – 213 بندقية "غير مششخنة" – 60 طبنجة – 457 فرد محلى الصنع – 1738 طلقة مختلفة الأعيرة – 3054 قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضُبط بداخلها ( طبنجة - أدوات وأجزاء التصنيع).