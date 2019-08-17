مصر | تأجيل محاكمة حمادة السيد و43 آخرين بـ"ولاية سيناء" لـ14 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة حمادة السيد و43 آخرين بـ"ولاية سيناء" لـ14 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 30 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة حمادة السيد، مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء"، لجلسة 14 سبتمبر المقبل× لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعوا إليها.