مصر | بـ"مكبس يدوي".. سقوط تاجري "كيف" حاولا إعادة تدوير مخدر الحشيش بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مكبس يدوي".. سقوط تاجري "كيف" حاولا إعادة تدوير مخدر الحشيش بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر مستخدمين في ذلك مكبس يدوي لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما ( عاطلين – مقيمان بالإسماعيلية "لهما معلومات جنائية مسجلة").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما المضبوطات التالية:



عدد ( 60 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 6 كيلو جرام ).

عدد ( 7 ) قطعة لمخدر الحشيش وزنت ( 100 جرام ).

كمية من مسحوق مخدر الحشيش بلغ وزنها ( 2،900 كيلو جرام ).

مكبس يدوى بمشتملاته.

مواد لإعادة تصنيع وتدوير مخدر الحشيش.

عدد ( 3 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى.



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.