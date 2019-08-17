مصر | عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب تبادل لإطلاق النيران.. مصرع 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أجهزة وزارة الداخلية، أنه في إطار استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة فقد أسفرت عمليات تتبع العناصر الإجرامية الهاربة من بؤرة ( السحر والجمال ) الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بأمن الشرقية عن تحديد أماكن تمركز بعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة الكيلو 18 بالطريق الواصل بين طريقي (السويس والإسماعيلية) الصحراوى دائرة مركز شرطة فايد بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.



وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتي بادلتها إطلاق النيران وتمكنت من التعامل والسيطرة، وأسفر ذلك عن (مصرع ثلاث عناصر إجرامية "تم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات"، وإصابة إحدى السيدات سن28 - مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بطلق ناري وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة، وتم ضبط الآتي: وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات المعنية وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية لمداهمة تلك البؤرة حيث بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، والتي بادلتها إطلاق النيران وتمكنت من التعامل والسيطرة، وأسفر ذلك عن (مصرع ثلاث عناصر إجرامية "تم تحديد هوية أحدهم وتبين أنه هارب من السجون خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في قضية مخدرات"، وإصابة إحدى السيدات سن28 - مُقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) بطلق ناري وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة، وتم ضبط الآتي: عدد ( 10 ) إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت ( 2،5 كيلو جرام).

عدد ( 3 ) بنادق آلية.

عدد ( 20 ) خزينة لبنادق آلية وكميات كبيرة من الطلقات.

نظارة ميدان (رؤية ليلية).

عدد ( 4 ) دراجات نارية.

عدد ( 7 ) ميزان حساس.

عدد ( 12 ) هاتف محمول.

مبالغ مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خطة الأمنية الرامية للقضاء على جميع البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية.