مصر | بـ"إلقاء الشطة على وجه السائق".. سقوط عاطلين لسرقتهما توكتوك في التبين

عترفا بسرقة مركبة "التوك توك" بحوزتهما، من قائدها كرهًا عنه، عقب إلقاء مسحوق (الشطة) على وجهه.



وأمكن التوصل إلى المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة القسم) والذي قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم استوليا منه على المركبة كرهًا عنه بالإسلوب المُشار إليه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمناقشتهما ا