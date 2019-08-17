مصر | بـ"إلقاء الشطة على وجه السائق".. سقوط عاطلين لسرقتهما توكتوك في التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"إلقاء الشطة على وجه السائق".. سقوط عاطلين لسرقتهما توكتوك في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة القسم "سبق اتهام أحدهما في عدد 5 قضايا أخرهم قضية مخدرات") وذلك حـــال إستقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما كيس بلاستيك بداخله (مسحوق الشطة).
وبمناقشتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" بحوزتهما، من قائدها كرهًا عنه، عقب إلقاء مسحوق (الشطة) على وجهه.
وأمكن التوصل إلى المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة القسم) والذي قرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة القسم، استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم استوليا منه على المركبة كرهًا عنه بالإسلوب المُشار إليه.
وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.