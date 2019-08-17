مصر | بعد مشاجرة مع زوجته.. عاطل يشعل النيران في شقته بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مشاجرة مع زوجته.. عاطل يشعل النيران في شقته بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان، بنشوب حريق بشقة كائنة بأحد البلوكات بمساكن المحمودية دائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (عاطل - مقيم بمحل البلاغ "سبق اتهامه في قضيتين أخرهما قضية بلطجة"، وزوجته ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سبق اتهامها في قضية مخدرات" مصابة بكدمات بالوجه والرأس) بسبب خلافات زوجية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانية بالضرب محدثًا إصابتها، وعقب ذلك قام بإحضار كمية من سائل البنزين وسكبها داخل الشقة سكنهما وإضرام النيران بها، مما أدى إلى احتراق محتوياتها بالكامل (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.