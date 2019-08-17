مصر | "حقيبة يد وميكروباص".. حبس 4 عاطلين لسرقتهم موظفا بالإكراه بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حقيبة يد وميكروباص".. حبس 4 عاطلين لسرقتهم موظفا بالإكراه بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة حقيبة يد تعود لأحد الموظفين بالإكراه.

وتعود البداية عندما تمكنت مباحث قسم مدينة نصر أول، من ضبط 4 عاطلين حال استقلالهم السيارة خاص القليوبية "ميكروباص" قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق، وبحوزتهم حقيبة بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي 600 جنيه، 4 ذاكرة تخزين "فلاشة"، باور بنك، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم و5 طلقات من ذات العيار، سلاح أبيض "خنجر ".

وبسؤالهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد وما بداخلها من مضبوطات من أحد المواطنين حال استقلاله السيارة صحبتهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم، وأمكن التوصل الى المجني عليه وتبين أنه "وائل. م"، 38 سنة، موظف وباستدعائه تعرف على المتهمين والمضبوطات وأقر بأنه حال استقلاله السيارة بصحبة المتهمين بغرض توصيلهم من دائرة القسم لمنطقة الحي العاشر استغلوا الوقت المتأخر من الليل واستولوا منه على المضبوطات كرها عنه وأضاف بأنه قام للإبلاغ وتم تحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة العامة التحقيق.