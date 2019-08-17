مصر | ضابط أمن وطني بـ"ولاية سيناء": قمت بإلقاء القبض على عضوي التنظيم جودة والقناوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط أمن وطني بـ"ولاية سيناء": قمت بإلقاء القبض على عضوي التنظيم جودة والقناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات خلال محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" .

وقامت المحكمة باستدعاء الشاهد النقيب أحمد محمد محمود الضابط بالأمن الوطني والذي أكد انه قام بالقاء القبض على أحد المتهمين.

ثم استدعت المحكمة أيضا الشاهد الثالث المقدم أسامة المصري الضابط بقطاع الأمن الوطني للاستماع لشهادته والذي قال: "لا اتذكر بأنني قمت بإجراء تحريات حول القضية، وإنما قمت بالقبض على عضو التنظيم محمد جودة محمد وآخر يدعى سامح حامد القناوي".

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وأضاف الشاهد أسامة المصري أن السند القانوني لضبط المتهمين كان إذنا من النيابة العامة وأنه قرر بالتحقيقات بتواجد أعيرة نارية وأوراق تنظيمية ولكنه لا يتذكر جيدا تفاصيل هذه المضبوطات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا اليها.