مصر | بـ"علامات تجارية مختلفة".. حجز صاحب محل بحوزته 8 آلاف عبوة سجائر بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"علامات تجارية مختلفة".. حجز صاحب محل بحوزته 8 آلاف عبوة سجائر بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة السيدة زينب بحجز صاحب محل غير مرخص لاتهامه بالاتجار فى السجائر بأزيد من سعرها لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث.

نجح رجال المباحث، فى ضبط مالك محل "غير مرخص" لتجارة الخردوات، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لبيعه السجائر بأزيد من

السعر الرسمى، وتم ضبط 8600 عبوة سجائر، مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من

السعر الرسمى، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.