مصر | "ملقى على وجهه".. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملقى على وجهه".. مفاجآت جديدة في واقعة العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على طفل حديث الولادة، بأنه بعد صلاة الخليج 365 عثر أحد جيران المنطقة بالبدرشين، على الطفل ملفوفًا بقطع قماش وملقى أمام مسجد بمنطقة المرازيق، وقامت على الفور بمنداة عامل المسجد وهو يقطن بجانب المسجد.

وأضاف المصدر ذاته، أنه عقب نزول عامل المسجد من منزله لمشاهدة الطفل أمام المسجد وجدوه ملقى على وجهه على الأرض، ووجود آثار من النمل داخل ملابسه، فقام على الفور بوضعه في ملاءة نظيفة هو وعامل آخر بالمسجد.

وأضاف أن عامل المسجد لاحظ وقت آذان الخليج 365 أثناء تنظيف المسجد، بدخول توك توك بالشارع الجانبي للمسجد وهو عبارة عن مدافن تابعة للمنطقة، فاعتقد أن أهالي جاءوا لذويهم بالمدافن، واستقيظ في حوالي الساعة الخامسة على مناداة السيدة بعثورها على الطفل أمام المسجد، فقاموا على الفور بتسليمه للمستشفى وتم وضعه في الحضانة نتيجة لأنه حديث ولادة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفل حديث الولادة، ملقى أمام مسجد، بنطاق مركز البدرشين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.