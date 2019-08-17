مصر | في "ولاية سيناء".. مواجهة بين ضابط الأمن الوطني وقائد أحد الخلايا التابعة للتنظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "ولاية سيناء".. مواجهة بين ضابط الأمن الوطني وقائد أحد الخلايا التابعة للتنظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، خلال محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء" بإخراج أحد عناصر الخلايا التابعة لولاية سيناء لمواجهته بشاهد الإثبات ضابط الأمن الوطني ومجري التحريات في القضية.

حيث أمرت المحكمة بإخراج المتهم حاتم عبدالفضيل قائد أحد الخلايا التابعة لتنظيم ولاية سيناء خلال الاستماع لشهادة ضابط الأمن الوطني.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا اليها.