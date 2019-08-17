مصر | "إبراهيم عيسى" ضمنها.. ضابط الأمن الوطني يكشف قوائم اغتيال "ولاية سيناء" المتهم فيها حمادة السيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إبراهيم عيسى" ضمنها.. ضابط الأمن الوطني يكشف قوائم اغتيال "ولاية سيناء" المتهم فيها حمادة السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع شهود الإثبات في محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".

وأكد الشاهد مجري التحريات "ضابط بقطاع الأمن الوطني" أن الخلية العنقودية الثانية التابعة لتنظيم ولاية سيناء برئاسة المتهم محمد شويطر قامت برصد ارتكاز أمني بمنطقة أم ربيع بالقليوبية قائم عليها المتهم يحيى غنيم، ومحمد شويطة، كما قام المتهم أحمد هندي برصد عاملين بالقوات المسلحة أحدهما مساعد بالقوات الجوية وعريف بذات الجهة.

واستكمل الشاهد أن المتهم حامد القناوي ومحمد جوتة قاما برصد محصل كهرباء قرية كحك بحري وكذلك أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالفيوم.

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وأشار الشاهد إلى أن المتهمين أيضا قاموا برصد الإعلامي إبراهيم عيسي وكذلك محمد الغيطي وإسلام البحيري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.