مصر | مجري التحريات في محاكمة حمادة السيد وآخرين بـ"ولاية سيناء": المتهمون خططوا ولم يتمكنوا من التنفيذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجري التحريات في محاكمة حمادة السيد وآخرين بـ"ولاية سيناء": المتهمون خططوا ولم يتمكنوا من التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع شهود الاثبات في محاكمة حمادة السيد مدافع أسوان و 43 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء".

حيث قال الشاهد مجري التحريات "ضابط بقطاع الأمن الوطني"، إن المتهمين قاموا بتمويل التنظيم بأموالهم من اجل القيام بعمليات عدائية.

وتابع الشاهد أن المتهمين قاموا بالتخطيط لبعض العمليات ولكنهم لم يتمكنوا من تنفيذها، بسبب الضربات الأمنية الاستباقية التي حالت دون تنفيذ مرادهم.

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وأشار الشاهد إلى أن الأجهزة رصدت بعض العمليات التي كان المتهمين يخططون لتنفيذها، ومن بينها استهداف أمين شرطة محمد سامي بقطاع الأمن الوطني بكفر الشيخ، وهو القائم على رصد المتهمين عبدالحي حسين وأحمد صالح التابعين للخلية الرئيسية برئاسة المتهم حاتم عبد الفضيل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا اليها.