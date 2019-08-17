مصر | عاجل.. براءة 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ألتراس أهلاوي" حيث قضت ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم بالتجمهر واستعراض القوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت متهم حدث بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.