مصر | "ملقى أمام المسجد".. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملقى أمام المسجد".. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر داخل النيابة، أن الطفل الذي عثر عليه صباح اليوم كان ملقى أمام مسجد بمنطقة المرازيق بالبدرشين، مضيفًا أن الطفل حديث الولادة ملفوفًا بقماش، وتم نقل لمستشفى البدرشين.

وأضاف المصدر ذاته، أن هناك أحد جيران المنطقة سلم الطفل لقسم الشرطة وقت عثوره على الفور.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على طفل حديث الولادة، ملقى أمام مسجد، بنطاق مركز البدرشين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.