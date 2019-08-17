أخبار مصر | "مدبولي" يوقع شاهدا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يوقع شاهدا على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسئولين الأفريقيين كشهود، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس الاتحاد الأفريقي، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية التي تم التوافق عليها بين الأشقاء في السودان.

‎وحرص "مدبولي"، على نقل تحيات وتهنئة الرئيس السيسي للأشقاء فى الخرطوم، بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.