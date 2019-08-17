أخبار مصر | برلماني: تحرك "الوطنية للإعلام" ضد قنوات الإخوان خطوة ممتازة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تحرك "الوطنية للإعلام" ضد قنوات الإخوان خطوة ممتازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الخطوة التي أفصحت عنها الهيئة الوطنية للإعلام، على لسان وكيلها جمال الشاعر، بالبدء في مقاضاة قنوات الإخوان الإرهابية مثل الشرق ومكملين ووطن، والتى تقوم بالسطو على الأفلام والمسلسلات المصرية، وتقوم بتسخيرها لحساباتها الطائفية والمذهبية ورسالتها الفجة.

وقال إسماعيل، إنها خطوة ممتازة لو تم السير فيها، لأن ما يقوم به الإخوان الارهابيون في تركيا وغيرها هو اعتداء وسرقة حقوق ملكية فكرية، مُشددًا على ضرورة التصدي لهذه القنوات المارقة بكل قوة ورفع دعاوى قضائية وملاحقة أصحابها في كل مكان، مؤكدا أن الإخوان الإرهابيون انهزموا شعبيا وسياسيا وأمنيا في مصر لكن أبواقهم لا تزال تبث السموم ضد الوطن.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن التحرك ضد هذه القنوات المذهبية والمحرضة على العنف والتطرف سيدفع بدول أخرى ترفض تصرفات الإخوان وإرهابهم، إلى السير في الطريق المصري وملاحقة قنوات هؤلاء الفلول المأجورين.