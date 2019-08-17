أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن نظام الصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن نظام الصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يتم تداوله بشأن نظام الصف الثاني الثانوي من تأليف وصنع السوشيال ميديا.

وجاء ذلك في أول تعليق له على الجدل المثار عبر السوشيال ميديا، على صفحات.



وأضاف الوزير، في تصريح إلى "الخليج 365" أن كل المتداول لا أساس له من الصحة ولا الدقة، قائًلا خلال تصريحاته: "ولا أعتقد أن معظم من يتناول هذه القضايا يعلم ما هو النظام الجديد.. ولذلك لن نعقب إلا بعد انتهاء هذه الفترة بالكامل ولن نعقب كرد فعل وانما عندما نقرر نحن ذلك".

جدير بالذكر أن حالة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا حول نظام الصف الثاني الثانوي وإذا كان تراكمى أو نقل فى حيرة بين أولياء الأمور.

