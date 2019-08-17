أخبار مصر | فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يهدف لترشيد استخدام مياه الري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يهدف لترشيد استخدام مياه الري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع 1300 من الصوب الزراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري.

وأكد عامر، أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصري، ويساهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كافة الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية، ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع فرصة لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري.