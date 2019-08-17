أخبار مصر | برلمانية: مشروع 1300 صوبة زراعية يحقق جودة عالية للمنتجات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مشروع 1300 صوبة زراعية يحقق جودة عالية للمنتجات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، مشيرة إلى أنه سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومواجهة الزحف العمراني الذي أدى إلى تقليص مساحة الرقعة الزراعية، لامتدادها على مساحة 10 آلاف فدان، في عدد من المناطق منها الحمام والفشن واللميون والعدوة بالمنيا.

وأوضحت " ثابت"، أن مشروع الـ1300 صوبة زراعية، هدفه إحياء الحياة الزراعية، والعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وتحقيق عنصر الجودة في إنتاج المنتجات الزراعية.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن المشروع يعمل على الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، خاصة في ظل محدودية الأراضي التي يتم الزراعة عليها في الوقت الحالي.