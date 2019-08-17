أخبار مصر | فرج عامر يحذر من اختفاء 6 ملايين فدان في الدلتا ووادي النيل خلال 100 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يحذر من اختفاء 6 ملايين فدان في الدلتا ووادي النيل خلال 100 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من ضياع واختفاء اراضي الدلتا ووادى النيل والبالغ مساحتها حوالى 6 ملايين فدان خلال 100 عام مقبلة.

وطالب "عامر"، الحكومة بسرعة التحرك من اجل الحفاظ على هذة الاراضي خاصة وانها من الاراضي الطينية الخصبة والاتعداد لمواجهة التغيرات المناخية من الان، مُعربا عن قلقه تجاه تصريحات حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين والتى قال فيها إن إجمالي مساحة الأرض الزراعيه بمصر 10.5 مليون فدان تقريبا، منها حوالي 6 ملايين فدان فقط بالأراضي الطينيه القديمة، وقد فقدنا 400 الف فدان منذ عام 1983 وحتي الان منهم نحو 90 الف فدان بعد ثورة يناير 2011 وفقدنا اراضي زراعيه خصبه بنحو 2901 فدان في غضون هذا العام فقط لمشاريع النفع العام وخدمة الانتاج الزراعي، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية ومايصاحبها من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ‏وظاهرة التصحر والعوامل البشرية من تعديات البناء على الاراضي الزراعيه والتجريف فان الأراضي الزراعية‏ الطنيه بهذا المعدل مهدده بالانقراض في اقل من 100عام.

وأشار "عامر" الى أن المواطنين المصريين ابتكروا حيلا كثيرة من أجل التعدى على الأراضى الزراعية منها التوسع في بناء المقابر بحجة (حرمة الموتى ) وتسابق سماسرة العقارات على شراء بعض الافدنة الزراعيه وتحويلها لمقابر وبيعها للمواطنين باسعار عالية للمتاجرة والتربح السريع والمراهنه على عدم ازالتها بحجة حرمة الموتى كما حدث بمحافظة الغربية مركز بسيون بقري قرانشو وميت الخير أصبح للقرية الواحده جبانتين لدفن الموتى.