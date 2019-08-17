أخبار مصر | برلماني: مصر ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما تناولته صحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية عن مدينة العلمين الجديدة وتأكيدها فى التقرير الذى نشرته بان مدينة العلمين الجديدة تحولت من صحراء خالية إلى صرح زاخر بالأبراج الزجاجية الشاهقة والشوارع النظيفة المحفوفة بأشجار النخيل، بحيث غدت أشبه بحلم مشرق على ساحل البحر الأبيض المتوسط انما هو دليل قاطع على ان إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر اصبحت حديث العالم كله.

وأشاد "المسعود"، بتأكيد الصحيفة السويسرية بأن مدينة العلمين الجديدة هي ثمرة أحد المشروعات العملاقة التي أشرفت عليها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون "إسكندرية جديدة" على ساحل المتوسط، بشوارع نظيفة هادئة، وتُستغل في إدارتها تكنولوجيا رفيعة المستوى، وأنه تم الانتهاء منذ أيام من نصب مسلة الملك رمسيس الثاني في قلب العلمين الجديدة، بعد نقلها من منطقة الجزيرة بالقاهرة، حيث استلزمت عملية النقل التي استغرقت 20 يوم عمل ومتابعة من جيش من العمال والمهندسين وخبراء الآثار، مؤكدا ان مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تجعل منطقة الساحل الشمالى الممتدة من الاسكندرية مرورا بمناطق الحمام والعلمين وسيدى عبد الرحمن ورأس الحكمة ومطروح وحتى السلوم على الحدود الليبية واحدة من اهم المناطق الواعدة ليس على مستوى مصر وانما على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها.

وقال النائب البرلماني، إن هذه المناطق ستكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشروعات التى ستوفر الملايين من فرص العمالة الحقيقية للمصريين وستعمل على تغيير الخريطة والتركيبة السكانية لمصر حيث ستكون مناطق جاذبة للسكان نظرا لتوافر فرص العمل بها مؤكدا ان مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون فى مصاف الدول الكبرى بالمنطقة فى مجال التقدم الاقتصادى واحداث تنمية شاملة حقيقية فى جميع أنحاء البلاد بعد نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غزو الصحراء فى مختلف المناطق الصحراوية على مستوى الجمهورية بعد ان كان المصريون يستغلون 6 % فقط من مساحة مصر