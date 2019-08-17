شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شركة «روفيبا» الإسبانية: مصر حققت ثورة صناعية وتكنولوجية في أقل من 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير عام شركة «روفيبا» الإسبانية، خوسيه أنطونيو، إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أوفى بتعهداته للشعب المصري، ومصر قامت بثورة صناعية وتكنولوجية حقيقية في أقل من 3 سنوات».

وأضاف «أنطونيو»، في كلمته خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت: «رؤية الرئيس السيسي في المراهنة على المحاصيل المحمية أصبحت أكثر تأكيدا وأن والعالم يشهد بنجاح هذه المشروعات».

تابع: «هذه المشاريع لها تأثير اجتماعي على جميع المستويات كما أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الانخفاض في السوق المحلية ويتم توفير المنتج بشكل مستمر على مدار العام، وسوف يزداد دخل مصر من العملات الأجنبية من صادرات الخضروات تدريجيا».

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أوضح أن «العالم يتعرض لتغيرات مناخية وندرة في المياه، وستكون بذلك مصر مصدرا دوليا لإمداد العديد من البلدان بالمحاصيل الزراعية»، مشيرا إلى أن الشركة الإسبانية تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا لمصر، معتبرًا أن «مشروع مصر للصوب الزراعية هو أهم مشروع والأول عالميا في مجال صناعة الصوب الزراعية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميريديان» الإسبانية للبذور، خوسيه خومنيس: «إن مصر تشهد اليوم واحدة من أفضل لحظاتها الزراعية فأصبحت تمتلك أكبر مشروع للصوب الزراعية في العالم، ونحن على بعد أشهر قليلة فقط من إنتاج بذور الخضروات المهجنة (إف 1) مصرية 100%، وذلك مع تزايد الطلب على البذور في البلاد والسوق العالمية».

وأضاف أن شركته عملت مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية في اختيار أفضل الأصناف ذات الإنتاج العالي ومقاومة الأمراض والتكييف مع الظروف المحلية، مبينا أن الخطوة التالية ستكون إنتاج البذور الخاصة في الصوب الزراعية التي تم إنشاؤها حاليا.

وأوضح أن الشركة تخطط لأن يصبح أول إنتاج لها من البذور الهجينة بداية من ربيع عام 2020 سواء البذور اللازمة الحقول المفتوحة أو البذور في الزراعات المحمية، لافتا أن شركته ستعمل على تكوين أول فريق علمي مصري وفريق آخر إسباني لإنتاج وتطوير أصناف جديدة من البذور المصرية خلال السنوات العشر القادمة.

وفي نهاية مراسم الافتتاح، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على قيام مجموعة من الشباب بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمرحلة الثانية من المشروع القومي للصوب الزراعية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.