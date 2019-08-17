شكرا لقرائتكم خبر عن قبول تظلم طالب ثانوي بطوخ وتعديل ترتيبه للثالث مكرر جمهورية والأول على القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مدرسة الشهيد ملازم أول محمود دغش الثانوية ببلتان بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، قبول تظلم الطالب يوسف ايهاب تهامى، بالمدرسة على درجاته في الثانوية العامة هذا العام، وتعديل ترتيبه على مستوي الجمهورية، في مركز الثالث مكرر على الثانوية العامة، بعد حصوله على مجموع درجات ٤٠٩ من ٤١٠ درجة، والأول على محافظة القليوبية في الشعبة العلمية «رياضة».

قال نبيل عبده، مدير المدرسة، «بإنه تلقى إخطاراً من لجنة النظام والمراقبة، قطاع شبرا الخيمة، بإنه تم تعديل مجموع درجات الطالب والتي حصل عليها في شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠١٨ -٢٠١٩، بمجموع درجات ٤٠٩ درجة من إجمالي مجموع كلي وهو ٤١٠ درجة، ليصبح مجموع درجاته بعد التعديل ٤٠٩ درجة بدلا من ٤٠٨ درجة».

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وأشار الإخطار إدراج الطالب ضمن أوائل الشعبة العلمية «رياضة»، ليصبح ترتيبه في المركز الثالث المكرر على مستوى الجمهورية، طبقا لشرائح الدرجات، تنفيذاً لموافقة الوزير وطبقاً لنتيجة التظلم التي تقدم بها الطالب، وتعديل درجاته درجة واحدة.

وقال الطالب يوسف ايهاب تهامى، ابن قرية زاوية بلتان، والحاصل على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، شعبة علمي رياضة بمجموع ٤٠٩ درجة، إن نتيجة التظلمات منحته درجه واحدة رفعت مجموعه إلى ٤٠٩ درجة، وبذلك يحق له إدراجه في قائمة أوائل الجمهورية شعبة علمي رياضة، مشيراً إلى أن مجموعه الجديد يغير أيضاً من ترتيبه في قائمة أوائل المحافظة ليصبح الأول علمى رياضة، بعد أن كان ترتيبه السابع على المحافظة.

وفى سياق متصل هنأ مصطفى إمام الشيخ، مدير عام إدارة طوخ التعليمية، الطالب لتفوقه ورفع اسم الإدارة عالياً على مستوى المحافظة والجمهورية، متمنياً له دوام التفوق.