شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح محطة الفرز والتعبئة بقطاع محمد نجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، محطة الفرز والتعبئة بقطاع محمد نجيب بمدينة الحمام في مرسى مطروح.

يذكر أن محطة الفرز والتعبئة أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية على مساحة 55 ألف متر، إلى جانب مساحات خدمات حول المحطة، حيث تم بناء المحطة من الألواح المعزولة سابقة التجهيز لتكون عازلة الرطوبة والحرارة.

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وتنقسم المحطة إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول: استلام واستقبال المنتج الخام، أما القسم الثاني: صالة الفرز والتعبئة درجة الحرارة 18 مئوية تحتوى على 9 خطوط فرز منها 5 خطوط فرز يدوية و4 خطوط للفرز نصف الأتوماتيكي، علاوة على معمل لمراقبة جودة المنتجات وكذا غرفة التحكم الفني والتحكم الأمني للمحطة.

والقسم الثالث هو خاص بالتبريد ورصيف الشحن ويتكون من 6 غرف تبريد سريع سعة كل غرفة 16 طنا، وفيها يتم خفض درجة حرارة المنتج من 18 درجة مئوية إلى صفر مئوية في زمن لا يتجاوز 10 ساعات، ثم غرف حفظ التبريد وعددها 8 غرف لحفظ المنتج في درجة حرارة من صفر إلى 4 درجات مئوية.

وتعد المحطة من أكبر محطات الشرق الأوسط وأعلاها تقنية، حيث تبلغ الطاقة التخزينية الخاصة بها مليونا و200 ألف كيلو جرام يوميًا، وعقب ذلك التقط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع العاملين بالمحطة.