شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتوفير الرعاية الطبية للحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، القائمين على البعثة الطبية للحج لهذا العام، بتوفير كافة الرعاية الطبية للحجاج المصريين، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية حتى آخر فوج يغادر الأراضي المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته الوزيرة، صباح السبت، بالدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، لمتابعة أعمال البعثة. وأشادت بالخدمات العلاجية والوقائية التي تقدمها البعثة والتي ساهمت بشكل كبير في عدم حدوث أي أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين خلال موسم الحج هذا العام.

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شددت الوزيرة على رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بإدارات الحجر الصحي بجميع الموانئ والمطارات، تزامناً مع وصول الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج، مشيرةً إلى أنه سيتم متابعة كافة الحجاج عند وصولهم لمحافظتهم من خلال الكارت الصحي الذي يتم تدوينه في الموانئ والمطارات، ويتضمن بيانات كل حاج، وذلك من خلال مديريات الصحة بالمحافظات كإجراء احترازي للتأكد من عدم الإصابة بأي أمراض معدية أو وبائية.

أشارت إلى أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 58702 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 54082 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4620 حالة في المدينة المنورة.

من جهته، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 192 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 132 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 60 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 232 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً «صباحاً ومساءً» على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي بالسعودية، والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.