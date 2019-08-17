شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «في ناس بتروح تحج وتعمل عمرة من مال مش بتاعها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «معظم المزارع السمكية لا تقوم بدفع المتحصلات المالية التي تمت الموافقة عليها، لأن الدولة مش موجودة»، متسائلًا: «الناس القائمين على الأمر ساكتين ليه؟».

وأضاف، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، صباح السبت: «أنت وافقت على التعاقد مع الدولة بقيمة في منتهى التواضع، ورغم كده مش بتدفع المقابل».

تابع: «والله العظيم أنا ما اسيب جنيه لابني أو لنفسي، وده مش معناه إني راجل نزيه أو شريف يعني، لكن معناه إني راجل عارف إن اللي بناخده ده حرام. الناس دي بتروح تحج وتعمل عمرة، وهي بتاخد مال مش بتاعها».