شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية يكفي احتياجات 20 مليون مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن المشروعات التي يتم تنفيذها تأتي في إطار بناء قدرة الدولة، وأن مشروع المائة ألف فدان صوب زراعية يكفي احتياجات 20 مليون إنسان، لافتا إلى تحديات النمو السكاني التي نواجهها.

أضاف، خلال افتتاحه مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت، أن «السوق المصري سوق كبير فيه 100 مليون ونحتاج الكل يكون موجود ولابد أن نعمل مع الكل وفي الريف وكبار التجار والمزارعين».

تابع: «لا بد أن نعمل ضبط لاليات السوق بزيادة المعروض ونحتاج إلى أن ننسق من خلال وزارة الزراعة والغرف التجارية والغرف المختلفة المتخصصة في هذا الموضوع لكي يبقي مسارنا وحركتنا متوزانة».