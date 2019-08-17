شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: افتتاح السيسي لـ«الصوب الزراعية» يجعلنا على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بمشروع إنشاء الصوب الزراعية الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمرحلتيه الأولى والثانية من المشروع القومي للزراعات المحمية بالصوب الزراعية، الذي سيساهم في زيادة حجم المنتجات الزراعية بمصر، وتوفير المياه، بجانب عدد من الفوائد التي ستجنيها مصر مستقبلا.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح، صباح اليوم السبت، 1300 من الصوب الزراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

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من جانبه قال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين، إن المشروع يعادل إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

وأوضح نائب نقيب الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت، أن الصوب الجديدة تأتي ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة،ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، وهو أحد الوسائل الآمنة لإنتاج المحاصيل الزراعية الطبيعية الخالية من الملوثات، وتساهم في ترشيد استخدام المياه إلى جانب أهميتها في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي، كما تساهم في خفض احتياجاتنا من الغذاء وزيادة الصادرات.

وأشار إلى الافتتاح الجديد يأتي في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

كما يعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن مشروعات الصوب الزراعية تحقق معدلا كبيرا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، فضلًا عن توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط،وينعكس مشروع الصوب الزراعية على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليا، وتستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح، وأن المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.