شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي من مشروع الصوب الزراعية: «مش هنتفق مع التجار على الناس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، 1300 صوب زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

شهد الافتتاح الذي بدأ بتلاوة آيات بيانات من الذكر الحكيم، حضور المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حضر أيضا كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حرص قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء على التقاط الصور التذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تفقد الرئيس السيسى، الصوب الزراعية الجديدة داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث استمع الرئيس إلى شرح لآليات العمل داخل الصوب الجديدة.

وأكد السيسى أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصرى.

أضاف السيسى أننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصري، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف، وأنه من الضروري تواجد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الأسواق لضبطها، مضيفا: «أحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب».

وشدد السيسي على التحرك سويا لتحقيق توازن من أجل مصلحة المستهلك والعاملين في الصناعة، متابعا: «أننا شعب واحد ومصريين بنحب البلد ولابد ان نعمل طبقا لاليات السوق ..وكلنا مع بعض من أجل المصريين واحنا جايين نساعد ونعمل ما هو صالح للمصريين».

أوضح أن الحكومة تعمل على ضبط آليات الأسواق عن طريق زيادة حجم المعروض، لافتا إلى أن التاجر يحقق ربحا إذا وجد الفرصة متاحة لأن الأخير هدفه الأساسي تحقيق الربح وعرض منتجاته بالأسواق.

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وأضاف أن الحكومة تعمل على التنسيق مع رجال الأعمال والعاملين في القطاعات لاحداث توازن، مشيرا إلى أن السوق المصرية ضخمة وأن نسبة 10 أو 15% ليست بالنسبة الضخمة لـ 100 مليون مقسمين على الريف، كبار المزارعين، كبار التجار.

أشار إلى أن منتجات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب، حينما يتم طرحها بالأسواق ستزيد من حجم المعروض، متابعا: «على سبيل المثال لما قولنا هنتدخل في صناعة اللحوم عشان ضبط السوق، لأن الأسعار كانت تنمو، وفيه طلب زيادة، وحجم المعروض مش كتير ولما تدخلنا الأسعار ثبتت»، مشددا على أننا لن نتفق مع التجار على الناس، ولكن نتفق على عمل توازن، وإلا سندخل في سجال ليس مناسب وليس لمصلحتنا كدولة.

أكد أن المشاريع القومية تقام في إطار بناء قدرة الدولة المصرية لمواجهة تحدي النمو السكاني، مشددا على أنه لا بد من توفر المنتجات الإستراتيجية وفقا لمعدلات الزيادة السكانية في مصر.

وأشار إلى أنه لا بد أن يعمل المزارعون على إنشاء مشاريع لتحقيق الكفاءة في الأداء، لافتا إلى أن الدولة تعمل على البناء وحدوث توازن في السوق مع النمو السكاني.

أمر الرئيس بسرعة الانتهاء من محور المحمودية بمحيط سوق الحضرة بالإسكندرية، دون وقوع ضرر على أحد، حيث إن محور المحمودية يواجه مشكلتين، الأولى تتعلق بسوق الحضرة، لافتا إلى أن هناك مخطط لإقامة سوق أخر مكان هذا السوق، مطالبا بضرورة افتتاح هذا المحور خلال شهرين أو ثلاثة شهور دون وقوع أي أضرار للمتواجدين في السوق، من خلال بناء سوق جديد.

قال السيسى إن الحكومة تدخلت في مشروع البذور عندما رأت ان أسعار البطاطس خلال الموسمين الماضيين قد زادت بشكل مبالغ فيه، مشددا على أن هناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن ضبط الحكومة للأسواق، موضحا أن هذا الملف على مستوى الدول لا يسير بهذا الشكل فقط، بل يجب ان يكون هناك مسارات أخرى تحقق ضبط الأسواق.

أضاف أن حركة الحكومة في هذا المجال تهدف إلى ضبط آليات السوق في مصر من خلال مسارات جديدة وغير تقليدية، مؤكدا أن تجهيز الفدان الواحد في أكبر مشروع للزراعات المحمية في محافظتى بنى سويف والمنيا، تصل إلى 250 ألف فدان، لافتا إلى تكلفة هذا التجهيز تتخطى الـ 70 مليار جنيه، وعلينا التأكيد للمصريين أن الأرض غير جاهزة، ويتم تنفيذه في ظروف قاسية، ولكنه يوفر 250 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

تابع أنه تم اختيار محافظتى بنى سويف والمنيا، من أجل دعم الصعيد، خاصة في ظل تقارير الجهاز المركزى ووزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن إجمالى ما يوفره هذا المشروع 900 مليون جنيه، من خلال مشروع واحد فقط، وبالتالى خلال 10 سنوات نحن نوفر 9 مليار جنيه مرتبات وأجور لأبناء الصعيد، وبالتالى لا نجد رجل أعمال يبدأ في تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم.

أوضح أن هذا المشروع يجب أن يطلع عليه الإعلام الخارجى، ليرى رؤية الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات الضخمة، وأن هذا المشروع الضخم سوف يكون له دورا كبيرا في تغيير حياة المواطنين في الصعيد.

أكد السيسى أن ان هذه الافتتاحات تعتبر شيئا يسعد المصريين لأن كلها للبناء والتعمير بعيدا عن الدمار والتخريب، أما أهل الشر المتأمرين يعملون في الخفاء، مشددًا على أن البلاد تنهض بالبناء والتعمير وليس بالتدمير والتخريب، مضيفا أن من يسعى إلى استنزاف قدرات الدول لن ينجح لأن الأساس الفكري والانساني والاخلاقي والديني لا يتواجد لدى هؤلاء المتأمرين.