شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تتابع تفعيل الجسر الجوي لعودة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ صباح أمس بدء تفعيل الجسر الجوى لعودة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية للعودة إلى أرض الوطن بعد أن أنعم عليهم الله بأداء مناسك الحج وشرفهم بها حيث الإجراءات النهائية وعودة لجان المطارات إلى عملها مع منحها كافة التسهيلات والإمكانات اللازمة لأداء عملها بيسر وسهولة.

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وصرح أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، بأن أولى رحلات العودة أمس السبت تحمل ٦٩٠ حاجا عائدا إلى أرض الوطن من محافظتى الجيزة والدقهلية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ من أغسطس الجارى ليتم تفويج ١٢ ألف حاج هم: عدد حجيج الجمعيات الاهلية، وأكد عبدالموجود أنه استعدادا لبدء عودة الحجيج تم اتخاذ العديد من الاستعدادات المكثفة مع المشرفين وأعضاء البعثة لصالح سرعة إنهاء إجراءات السفر مع ضرورة التأكيد على الحجيج بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالأوزان والتواجد بالمطارات بوقت كاف تنفيذا للتعليمات الصادرة.

وأضاف «عبدالموجود» أنه من المقرر أن يشهد اليوم الأحد اليوم الثانى على التوالى تفويج ٩٠٠ حاج من محافظات السويس والإسماعيلية والمنوفية والقاهرة والدقهلية والجيزة وذلك من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام. جدير بالذكر فإنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579