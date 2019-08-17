شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن تنمية الصعيد: «الفلوس بس مش كفاية.. لازم نخلق فرص عمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تنمية الصعيد، وتوفير فرص عمل لأبنائه، قائلًا: «خليني أتكلم على مزرعة بني سويف والمنيا كآخر نموذج احنا شغالين فيه، أنا عندي ملحوظتين في الموضوع، الملحوظة الأولى، احنا ليه اختارنا بني سويف والمنيا، لما يطلع الجهاز المركزي والمعنيين في وزارة التضامن يقولوا إن الظروف في الصعيد بصفة عامة وفي بعض المحافظات بصفة خاصة محتاجة منا إن احنا نراعي الكلام ده».

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أضاف خلال افتتاحه مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت: «طيب إحنا هنراعيه ازاي، إن احنا هندي الناس فلوس بس، مش كفاية، لأ ده احنا نخلق فرص عمل ليهم، طيب إحنا بنعمل مشروع إيه، المفروض إن احنا المياه دائما لما بتيجي تستخدم في الزراعة الناس بتعمل زراعة في الري بالراحة، يعني لا في مكن يرفع ولا كلام من هذا القبيل، وما حدش هيعمل مشروع زي ده إلا إذا كنا احنا نتصدى ليه».

تابع: «أرجو إن اللى أنا بقوله كاعتبارات ليه اخترنا المكان ونعمل فيه الكلام اللى انا بتكلم عليه، احنا بنسوي أرض يعني مش أرض زي كده خالص دي صعب جدا، لقيت اللواء ايهاب عبدالله مساعد، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بيقولي اسويلك الفدان بـ250 ألف، ليه، أنا بسمع المصريين، أنا بتكلم في مشروع 62 ألف فدان دول فوق 60-70-80 مليار جنيه، أحسن يكون حد متصور إنها غير كده، علشان كده لو الفيلم موجود اعرضه».

مضى قائلًا: «وروا الناس، ده اللواء بالالة الهندسية اللي هي أقوي إمكانيات في الدولة قالي هخلص في 4- 5 سنين وأنا ميعادي معاه سنة، وقلت له المعدات اللى هتطلع هديك حق الوقود، والفريق محمد هو اللي هيدفع حق الوقود أنا مش هدفعه يخلص الـ60 ألف فدان دول».