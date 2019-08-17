شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن التعدي على أراضي الدولة: «والله العظيم أنا ما أسيب لابني جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضروة إنهاء ظاهرة التعدي على أراض الدولة، قائلًا: «أنا شفت بالطيارة وأنا جاي كده مزارع سمكية هناك، حد يقولي حجم المزارع قد إيه والعائد منها قد إيه وانتو خدتوا فلوسكم ولا ما اخدتوش، طيب أنا بقولكم بالمطلق كده يا مصريين اللى بتسمعوني، كل المزارع السمكية مش عايز أقول النسبة الغالبة منها، اللى توافق عليها من جانب الدولة ما بتدفعش ليه مش عارف، لا أنا عارف، لأن الدولة مش موجودة».

Advertisements

وأضاف خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت: «أنا اديتك الكلام ده، وانت وافقت على تعاقد معايا بقيمة في منتهى التواضع اللى في الدنيا، وبالتالي ليك وضع صحيح، بس انت ما بتدفعش المقابل بتاعها طيب ليه، طيب والناس القائمين على هذا الأمر ساكتين ليه، طيب أنا عرفت الكلام ده منين، عرفته من المنزلة، لما دخلت في بحيرة المنزلة علشان نضبط الدنيا هناك».

وتابع: «يا إيهاب (اللواء إيهاب عبدالله، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) هتنزلوا امتى في كينج مريوط بالكراكات، لإن إحنا مش هنعمل مزارع سمك في البحيرات، مش هنعمل الكلام ده، إحنا بنعمل ميه نظيفة جدا ونشيل كل العوائق وترجع المياه دي زي 200 سنة فاتوا، واللي أنا أقوله لكم ده بتكاليف هائلة إحنا بندفعها من صحة ولادنا من المنتجات اللى بتطلع ديه، بندفعها من هدر القدرات الموجودة».

ومضى قائلًا: «وهدر- خلي بالكم من التعبير اللي هقولهولكم- حالة الالتزام والانضباط للدولة تبقى دولة رخوة ما فيش سيطرة، أي حد عايز يعمل أي حاجة يعملها، أقول تعبير تاني، أي حد عايز ياخد حاجة ياخدها، ولا إحنا قاعدين نعمل إيه، والله العظيم أنا ما أسيب لابني جنيه أبني مش أي حد تاني، ولا نفسى حتى أصل هاخد ده حرام، إنت مش واخد بالك، ده مش معناه إن أنا راجل نزيه يعني وشريف لا لا، معناه إن أنا راجل عارف كويس قوي إن إحنا اللى بناخده ده حرام، وتروح تحج وتعمل عمرة وانت بتاخد مال مش بتاعك».