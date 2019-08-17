شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «التعدي على أراضي الدولة انتهى.. وهرجع بحيرات مصر زي ما كانت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير النقل، المهندس كامل الوزير، عن محور «أم زغيوي»، قائلا: «كان اللواء كامل الوزير يتحدث معي في مشروع أننا نوسع محور 26 يوليو، فقلت له ما انتوا عندكم محور آخر ما نعمله المحور ده موازي ليه ينهي التعدي على كينج مريوط، وهذا معناه إن السيد المحافظ واللواء كامل الوزير وكل المعنيين بالدولة بشأن هذا الموضوع يقومون بتقنين الأراضي اللى اتخدت من كينج مريوط وده ميتعملش غير لما يتعرض عليه لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت».

Advertisements

أضاف، خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، السبت: «بالنسبة للناس إلى بقي ليها وضع موجود هناك، قلت يتعرض على الموضوع ولا يقنن الوضع في الأراضي المتعدي عليها في كينج مريوط إلا بعد العرض على، ثم يتعمل المحور الموازي لـ26 يوازي وأم زغيوي يقطع لي الحد الخلفي للتعدي الموجود على كينج مريوط».

تابع: «أنا بقول لمن يسمعني إن المستفيدين من الأراضي في كينج مريوط اللى اتخدت واللي هنقبل إنها يتم التقنين لها الفلوس هناخدها كاش، هاخد الفلوس لتقنين الأراضى في كينج مريوط إلى هنوافق عليها وهي جزء محدد سنأخذه كاش، أنا مش هعمل محور يكلفني 2 أو 3 مليارات جنيه وحضرتك تستفيد منه وانت واخد أرض متعدى عليها، الكلام ده في مصر انتهى».

ومضى قائلًا: «كلام إن البلد دي أراضيها تتاخد كده، والله المفروض ما في محافظ يسيب متر أرض لأحد، لا أحد يتصور إني ضد حد، لا والله أنا ضد الفوضى وضد الإهمال وضد اللا دولة، لكن أنا والله ما ضد حد خالص، كل الناس في مصر أهلي وحبايبي وأخواتي، والله انا بقولكم اسمعوها مني، الناس بتعمل في الدولة اللى هي عايزاه وده لا يليق بنا، انت تاخد ليه حاجة مش بتاعتك، وأنا أسيبك تاخدها ليه، أمال إحنا قاعدين نعمل إيه كلنا، مش أنا بس يا جماعة، إحنا كلنا مع بعض، إحنا قاعدين نعمل إيه، فارجوا موضوع كينج مريوط ده، وما اعرفش يا إيهاب انتو هتنزلوا الكراكات بتاعتكم إمتى».