شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة المطعم السوري.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات المطاعم بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بشن حملة مكبرة وعاجلة لإزالة التعديات ومخالفات المطاعم والمقاهي بنطاق حي المنتزه ثاني، بعد استغاثة مواطنة من أحد المطاعم السورية، وإزالة المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية لغلق المطعم ومحاسبة المسؤول عنه.

ذكرت المحافظة، في بيان، صباح السبت، أنه «تم استئناف هذه الحملات على مستوى جميع الأحياء في إطار القانون والنظام العام، وأكدت أن التعامل مع المخالفات سيتم بشكل موسع وغير انتقائي وبمنتهى الحزم والشفافية حتى تعود أرصفة المدينة للحالة الحضرية الصحيحة والتي يأملها المواطن السكندري».

أضاف البيان أن المحافظة «ترحب وتدعم أي مشاريع استثمارية على أرضها طالما تلتزم بالقانون والنظام العام، وتثق في دعم الشارع السكندري لها في جهودها لإعادة الانضباط».