شكرا لقرائتكم خبر عن 457 طالب يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للثانوية العامة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى 457 طالب وطالبة بمحافظة الدقهلية، السبت، إمتحان اللغة العربية في الدور الثاني بإمتحانات الثانوية العامة.
وصرح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، «جمعنا طلاب كل إدارة تعليمية في مدرسة واحدة، في 17 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنة في السجن، ومقيد 457 طالب وطالبة في الدور الثاني على مستوي المحافظة.
وأضاف «أن امتحان التربية الدينية» الإسلامية والمسيحية «سيكون في الفترة الثانية ويؤدي الامتحان به 152 طالب وطالبة.
وأشار إلى انه تم تخصيص مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم، «المنصورة بنات» لامتحان إدارة غرب المنصورة، والمدرسة التجريبية للغات لإدارة شرق المنصورة التعليمية وتسير الامتحانات بشكل هادئ ووفقا لتعليمات الوازرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 457 طالب يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للثانوية العامة بالدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.