شكرا لقرائتكم خبر عن 457 طالب يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية للثانوية العامة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 457 طالب وطالبة بمحافظة الدقهلية، السبت، إمتحان اللغة العربية في الدور الثاني بإمتحانات الثانوية العامة.

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وصرح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، «جمعنا طلاب كل إدارة تعليمية في مدرسة واحدة، في 17 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنة في السجن، ومقيد 457 طالب وطالبة في الدور الثاني على مستوي المحافظة.

وأضاف «أن امتحان التربية الدينية» الإسلامية والمسيحية «سيكون في الفترة الثانية ويؤدي الامتحان به 152 طالب وطالبة.

وأشار إلى انه تم تخصيص مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم، «المنصورة بنات» لامتحان إدارة غرب المنصورة، والمدرسة التجريبية للغات لإدارة شرق المنصورة التعليمية وتسير الامتحانات بشكل هادئ ووفقا لتعليمات الوازرة.