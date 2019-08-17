شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود بشارع قصر العيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من إخماد حريق محدود شب في أحد المحال في شارع قصر العيني الحيوي. واكتظت الحركة المرورية لدقائق معدودة أثناء دخول سيارات الإطفاء لإخماد النيران، وتدخل رجال المرور لفك التكدسات وتسيير الحركة من جديد. Advertisements وتلقت غرفة عمليات التجدة في القاهرة بلاغا باشتعال النيران في أحد المحال في شارع قصر العيني وتصاعد أعمدة الدخان. وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقار. ولم يتضح بعد سبب الحريق، فيما رجح مصدر أمني أن تكون النيران بدأت من أحد المكيفات بالمحل، فيما لم يتسبب الحريق في وقوع إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق محدود بشارع قصر العيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.