شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 40 ألف من الحاصلين على الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم الالتحاق بالجامعات في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، أن عدد الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظامي ٣ و٥ سنوات، السبت، بلغ نحو 40 ألف طالب وطالبة خلال الساعات الأولى من فتح باب تسجيل الرغبات بحد أدني ٦٠% فأكثر لطلاب المدارس التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق، وبحد أدنى ٧٥% فأكثر لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمساعدى الخدمات الصحية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للتنسيق.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن باب تسجيل الرغبات متاح حتي نهاية شهر أغسطس الجاري للناجحين من الدور الاول، للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها بحد أدنى ٦٠% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، و٦٠% للحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، وهى دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ومركز التكنولوجيا المتميز، وبحد أدنى ٧٥% فأكثر للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض (شعبة تمريض) التابعة للجامعات.

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وأكد عطا، على أن الطالب الذي لن يتقدم في هذه المواعيد ليكون له مكان في الجامعات أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، محذرا في الوقت نفسه من تعامل الطلاب أو أولياء الأمور مع أي جهات أو كيانات تعليمية خارج مكتب التنسيق، مشددا على أنه ما دون مكتب التنسيق من جامعات ومعاهد عليا يعد كيان وهمي غير معترف به، كما حذر الطلاب من التعامل مع سماسرة التنسيق لعدم التلاعب في رغباتهم وكتابة رغبات لمعاهد قد لا يرغبون الالتحاق بها.

وأضاف «عطا» أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من ٧٥% حتى ٦٥% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

وأوضح «عطا» أنه على الطلاب تسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري، ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح معامل التنسيق، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة ٢٤ ساعة طوال أيام المرحلة.

وأشار «عطا» إلى إنه سيتم بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الذين حجزوها من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة - فنون) والتكنولوجية اعتبارًا من الأحد وحتى ٢١ أغسطس الجارى.