شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تكرار الحوادث على طريق الساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن الحوادث المتكررة على طريق الساحل الشمالي.

قالت النائبة، في طلب الاحاطة، إن «مسلسل الحوادث لا ينتهى على طريق الساحل الشمالى، حيث يشهد هذا الطريق الحيوي حوادث يومية تسفر عن وفيات عديدة، بما يتطلب إجراءات واضحة لحله».

أشارت إلى أن «معظم الطريق لا يوجد به إضاءة وهناك بعض الأعمدة بلا لمبات أو كشافات، ولا تغطى سوى 7 كيلوات، على مسافات متباعدة، وهذا يفسر وقوع معظم الحوادث على الطريق ليلا».

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أكدت أن «الخدمات على هذا الطريق شبه معدومة، وغير مستعدة لاستقبال ملايين المواطنين المستخدمين لهذا الطريق لقضاء الإجازات، بسبب النقص الكبير في الدورانات على امتداد الطريق، ما يدفع السائقين إلى محاولة تهدئة السرعة فجأة للدوران من بين الحواجز الخرسانية بالجزء الترابي، وهو الأمر الذي يتسبب في كوارث يومية، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة السير عكس الاتجاه على الطريق بدون رقيب».

أشارت إلى أن «العلامات الإرشادية قليلة للغاية وفى مناطق متفرقة ومتباعدة، ولا تمثل 10% من إجمالى المسافة أما الدورانات، فلم يتم حتى الآن تمهيدها بالأسفلت، ولا يزال كثير منها ترابى».

اضافت: «الطريق الساحلى الجديد يفتقد أعمدة الإنارة أيضا، والعلامات الأرضية الضوئية، خاصة مع وجود شبورة بشكل مستمر في الساعات الأولى من الصباح، بالإضافة إلى أن حارات الخدمة على جانبيه لم تكتمل بعد».

وتساءلت: «أين تحرك الحكومة تجاه الحد من حوادث طريق العلمين؟ وكيف نطالب بعودة السياحة ونحن لا نستطيع حماية طريق طوله 100 كيلو؟».