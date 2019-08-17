شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ركود المبيعات.. «غرفة القاهرة»: 25% انخفاضًا في أسعار الخضروات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية في تقريرها الأسبوعي، اليوم السبت، عن انخفاض أسعار كثير من الأصناف، بنسبة تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٥% في سوق الجملة، مما ينعكس أيضًا على الأسعار في سوق التجزئة.

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وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الخضروات والفاكهة مستقر في ظل زيادة المعروض وركود المبيعات، الذي انعكس على تراجع أسعار بعض الأنواع، واستقرار بعضها الآخر باستثناء الفاصوليا التي ننتظر انخفاض سعرها مع الفترة المقبلة، بعد طرح محصولها الجديد بالسوق.

وتوقع «النجيب»، في بيان للغرفة، مزيدا من الاستقرار في سوق الخضروات والفاكهة في المرحلة القادمة مع تنوع منافذ البيع وزيادة المعروض في مختلف الأصناف.

من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك رصد دائم لحالة السوق من مختلف الشعب النوعية يوميًا، خاصة الشعب التي تمثل قطاعات مهمة وسلع أساسية بالنسبة للمواطنين للوقوف على أي مستجدات تحدث أولا بأول.