شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع عودة حجاج البر وعمالة خدمة الحجاج بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بموانئ البحر الأحمر لاستقبال 12 ألفا و486 حاجا من حجاج البر عبر ميناء نويبع البحري و35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج بميناءي سفاجا والغردقة من خلال رحلات مكوكية.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام وعمالة خدمة الحجاج، حيث يستعد ميناء نويبع البحري اليوم لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي ومندوبي وزارة السياحة وأعضاء المجتمع الميناءي، وذلك فيما يتعلق بإجراءات عملية التشغيل وتذليل أي صعوبات وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج مع متابعة تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات.

خاصة مع قيام إدارة الجوازات بزيادة أعداد ضباط الجوازات لسرعة إنهاء الإجراءات، وقامت الجمارك بزيادة أعداد مأموري الجمارك لإنهاء أعمال التفتيش للحقائب والأتوبيسات أثناء تواجد الحجاج بالصالات للتسهيل على الحجاج.

وفى السياق ذاته، استقبل ميناء سفاجا والغردقة الأفواج الأولى من عمالة خدمة الحجاج، حيث من المقرر أن يستقبل الميناءان ما يقدر بـ 35 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن 3 عبارات، وهي أمانة، القاهرة، الرياض، حيث تم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة شرطة المرور وأعضاء المجتمع المينائي لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء.

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وتم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بها لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات الوصول وزيادة عدد العاملين القائمين بخدمة الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات وصولهم.

وشدد الوزير على تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وتوفير أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات أو العكس في رحلات سريعة ومنتظمة والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة العشوائية للركاب مع ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها.

والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

وأكد الوزير على قيام لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

وفى نفس السياق، قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة إسعاف إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزتين بالإسعافات الأولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية.

وزير النقل يتابع عودة حجاج البر

وزير النقل يتابع عودة حجاج البر

وزير النقل يتابع عودة حجاج البر