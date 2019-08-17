شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجدد الثقة في وكيل «شباب ورياضة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 870 لسنة 2019 بتجديد تعيين صفاء محسن أحمد حسن الشريف وكيلا لوزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية لمدة عام.

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