استخراج «سلك معدني» من عين مريض ضمن منظومة التأمين الشامل في بورسعيد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن فريق طبي بمستشفي الرمد التخصصي في بورسعيد من استخراج «سلك معدني» من عين مواطن، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وصل «عبدالله م»، 23 عاماً، بائع متجول مقيم فى بورفؤاد، إلى المستشفى مصابا بنزيف في العين، وتبين أنه يعاني من استقرار «سلك طويل» داخل العين.
جرى تجهيز طاقم الأطباء وإعداد غرفة الجراحة، بينما كان طاقم التمريض يجري التحاليل والفحصوصات اللازمة للمريض، وتمكن الأطباء من إنجاح العملية بنسبة 100%.
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