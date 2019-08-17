شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتواصل مع السيدة المتضررة من المطعم السوري بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتواصل مع السيدة التي استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضررها وأسرتها من صاحب مطعم سوري في الإسكندرية.

كلف الوزير المتحدث إطلاع السيدة بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والأجهزة المعنية بمحافظة الأسكندرية، والتأكيد على توجيه الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالاستمرار في المتابعة والتواصل أولاً بأول مع السيدة المسنة ومسئولي المحافظة لمتابعة التطورات.

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أكد الوزير أن «أبواب الوزارة مفتوحة وكافة أجهزتها على استعداد مستمر لتلقي اَي شكاوي للمواطنين والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بشكاوي المواطنين في كافة المحافظات وسرعة الاستجابة لها لتحقيق رضا المواطنين».

أجرى الدكتور خالد قاسم اتصالا مع ابنة السيدة، وشرح لها كافة التطورات التي حدثت عقب نشر استغاثة والدتها، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضد المطعم واللجنة التي تم تشكيلها بمشاركة الأمن الصناعي وشرطة المرافق ومديرية الشؤون الصحية ومديرية التموين لمعاينة المطعم ومراجعة تراخيصه، وما تم من غلق وتشميع للمحلات والمخزنين ملك صاحب المطعم.

قدمت ابنة السيدة الشكر للوزير وكافة الاجهزة المعنية بالمحافظة لسرعة الاستجابة لاستغاثة والدتها، مؤكدة أن والدتها «تركت المنزل منذ أيام لقضاء اجازة العيد مع أحد ابناءها ولم تستطيع التواجد والعيش به خلال الأيام الماضية بسبب درجة الحرارة المرتفعة والروائح والإزعاج والضوضاء التي يتسبب فيها المطعم لوالدتها ولسكان العقار والمنطقة بالكامل، بالاضافة إلى إعاقة المطعم لحركة المرور خاصة في أوقات المساء».

طلب المتحدث من ابنة السيدة الاتصال بوالدتها لإقناعها بالعودة لتعيش «حياتها بصورة طبيعية في مسكنها خاصة بعد ازالة الشكوي، مؤكدا لها أنه سيعاود الاتصال للاطمئنان عل والدتها عقب عودتها إلى منزلها بالفعل خلال الساعات المقبلة».